Pål-Andersstämman är tillbaka – efter mer än 20 år

I helgen bjuder Ockelbos Hembygdsförening in till folkmusikfest på Oklagård och Pålsgården. Pål-Andersstämman, som evenemanget kallas, har återuppstått efter många år och välkomnar spelmän - och kvinnor - för spel, dans och slöjdande. Under fredagskvällen spelas det vid Oklagård och Ödmårdens stavkyrka i Norrbo. På lördagen är Pålsgården öppen från 11.00 till sent på kvällen.