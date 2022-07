Stoppa bidragen till extremistiska organisationer

Studieförbundet Ibn Rushd med kopplingar till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet är en sedan länge ifrågasatt organisation som allt fler kommuner har valt att dra in det offentliga stödet till under de senaste åren – med all rätt. Under regeringen fortsätter mångmiljonrullningen till Ibn Rushd. Hundratals miljoner kronor i statsbidrag har gått till studieförbundet sett över två mandatperioder.