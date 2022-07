Sveriges ledande roll i klimatomställningen är en myt

Vi har haft en stor tillväxt av vår ekonomi och konsumtion i Sverige. I dag konsumerar vi mer än fyra jordklot per år och vi behöver självfallet gå ner till ett jordklot per år om vi skall leva hållbart. Vi producerar tio ton koldioxid per person och år. Vi behöver minska utsläppen till mellan ett och två ton per år.

Samtidigt hävdar politikerna att vi kan fortsätta med ständig exponentiell tillväxt, vilket är helt orealistiskt om vi samtidigt ska minska vårt ekologiska fotavtryck och våra koldioxidutsläpp till en hållbar nivå. Om andra länder skulle följa vårt exempel kommer det att leda till katastrofala följder för livet på jorden.