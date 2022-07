Företagens behov måste få styra utbudet av utbildning

Reformen ger förändringar som Trä- och Möbelföretagen, TMF, arbetat för under många år. Elevernas efterfrågan har alltför länge varit den enda faktor som avgjort utbudet av utbildningar. Mot bättre vetande har många skolor lagt sina resurser på billigare högskoleförberedande utbildningar och blundat för konsekvenserna.

Under förra året rekryterades 2 500 yrkesarbetare till företag inom trä- och möbelindustri. Med tanke på betydande pensionsavgångar också framöver väntas siffran ligga kvar ungefär på den nivån ett antal år. Endast 300 personer gick under 2021 ut från gymnasie-, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar inom branschen. Gapet är alltså stort mellan antalet nyanställda och antalet utbildade, detta trots att en utbildning för alla redan betalats via skatten.

Med den nu beslutade reformen är det upp till de enskilda företagen och till oss som branschorganisation att synliggöra kompetensbehoven. Samarbeten mellan företagen behöver fördjupas och företagen måste öppna sina dörrar för praktisk arbetslivsorientering och arbetsplatsförlagt lärande. Att involvera skolan är en självklarhet.

Vi är övertygade om att kompetensförsörjningen är ett problem som kan lösas eller åtminstone mildras. Prestigelös samverkan är en nyckelfaktor i sammanhanget.

Henrik Smedmark

utbildningsansvarig på TMF

David Johnsson

vd på TMF