En trygg förlossning ska vara en självklarhet

Liberalerna och Liberala Kvinnor arbetar för en nationell satsning för att varje födande kvinna ska få trygg, säker och evidensbaserad vård med gott stöd och största möjliga självbestämmande. Våra förslag kan sammanfattas i fyra punkter:

1. Sund arbetsmiljö för barnmorskor. Sverige har egentligen inte brist på barnmorskor, utan på riktigt goda arbetsvillkor. Vårt mål är en barnmorska per födande kvinna. Kringuppgifter behöver lyftas bort från förlossningsvårdens experter och ge plats för andningspauser. Återhämtningstid måste garanteras i all schemaläggning. Vi vill också att barnmorskor ska kunna dela sin tid mellan förlossningsavdelningar och det ofta lugnare tempot på mödravårdens mottagningar. Liberalernas nationella vårdplatssatsning kan finansiera just sådana förbättringar.