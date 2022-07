Satsa på toriumreaktorer i stället för vindkraft

Plus 55 är ett nystartat parti, som såg dagens ljus i januari 2022. Vi avser att vara med i höstens val för att komma in i fullmäktige i Gävle kommun. Plus 55 har fokus på de äldres rättigheter och skyldigheter i samhället, men har också ett heltäckande program för kommunens övriga verksamhet.

Plus 55 har arbetat fram ett valprogram, som ska ligga till grund för vårt arbete. Det handlar om 20 olika punkter. En av dessa handlar om vindkraft och andra energikällor. Här är våra idéer om detta.

Plus 55 vill inte att våra skogar ska skövlas kvadratkilometer efter kvadratkilometer för att dessa mastodonter till vindkraftverk ska ställas upp. Inte nog med att de förstör naturen och utestänger människor från att vandra i skog och mark. De ser förskräckliga ut och de har ljus och ljud, som är mycket påträngande för närboende.