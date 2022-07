Parkeringskaos vid badplatserna – här är vad du ska tänka på

Vid Totrabadet är det fullt med folk. Klockan är strax efter ett och den lilla parkeringen med plats för ungefär 50 bilar är full sen länge. Bilburna badgäster som vill svalka sig i vattnet rullar fortfarande in. De åker förbi den långa raden av fordon som står parkerade längs den gropiga grusvägen i hopp om att hitta en lucka att klämma in bilen på längre in.