Kaffe by Lassgård – en podd om social rättvisa

Kaffe by Lassgård är en podd om social rättvisa, om ursprung, om vår samtid - och om kaffe. Om allt som Hanne och David Lassgård tycker är viktigt. De är båda engagerade medborgare och medmänniskor.

– Restauranger och barer är ofta jätteduktiga på att välja bra råvaror och närproducerade, ekologiska produkter, men kaffet har man ofta struntat i, säger Hanne.

– Det är lite "the last frontier", det sista att belysa, lägger David till. Man pratar ofta om modebranschen och flera andra industrier, men kaffet glöms bort. Det är det vi vill komma åt.