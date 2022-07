Klimatkris och vetenskap ignoreras av högern understödda av S och C

Flera Valgranskningar gällande klimat- och miljöpolitiken visar på ett samstämmigt resultat – i botten hamnar SD, M och KD tätt följda av S och C. SD och KD pratar inte ens om krisen och Kristersson, som ”leder sitt lag”, anser att inga livsstilsförändringar är nödvändiga. S och C pratar om klimatet, men agerar i motsatt riktning. När Sverige närmar sig ett val är prioriteten för de flesta av våra politiska ledare att vinna kortsiktiga röster på en fortsatt ohållbar exploatering av vår miljö och vår natur.

Anmärkningsvärd är C:s höga svansföring i debatten. C har varit drivande för ett försämrat strandskydd, ett ohållbart skogsbruk och en slaktad miljöbudget. Man vill inte begränsa kemiska bekämpningsmedel, ett av de största hoten mot bin och andra pollinerande insekter, och motarbetar en omställning till ekologiskt jordbruk.

De är en tydlig bromskloss när det gäller biologisk mångfald och artskydd som är sammanflätade med klimatförändringarna. C initierade frågan om en halverad vargstam, i direkt strid mot all tillgänglig vetenskap och tillsammans med SD vill nu C även inskränka miljöorganisationers rätt att föra talan i domstol. Det är ett förslag som strider mot Århuskonventionen samtidigt som en livskraftig miljö med fungerande ekosystem är viktigare än någonsin.

I Djurens Rätts undersökning hamnar C näst sist med bara KD under sig. Partiet vill inte avveckla pälsdjursfarmning, något som åtta av tio svenskar vill förbjuda där 500 000 minkar dödas årligen och ger arbete åt knappt 100 personer. Inte heller ett förbud mot burhöns, löftet som 1988 gavs till Astrid Lindgren, vill man medverka till. Partiets eftersatta artskydd och djuromsorg är oroväckande och kanske skälet till att C lockar röster inom jordbruket där allvarliga brister inom djurskyddet regelbundet påvisas.

Med avsaknad av klimat- och miljöpolitik biter flera partier sig själva och sina väljare i svansen. En ohållbar skogsskövling, bristande biologisk mångfald och storskalig köttproduktion leder till klimatförändringar. På det följer sämre och svårare skördar, flyktingkatastrofer, konkurser och ett jordbruk på riktigt i kris.