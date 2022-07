Ärendet är skickat till Länsstyrelsen Gävleborg för handläggning

Gävle kommuns trafik- och miljöavdelning har en funktion som tillsyningsman för Trafikverket. Jag bor i Trödje efter väg 583. Väg 583 genom Trödje är kantad av skandaler från Trafikverkets och Gävle kommuns sida. Under tio års tid har vägen varit under all kritik både trafikmässigt, bullermässigt och trafiksäkerhetsmässigt.