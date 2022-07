Så här går det till när man behöver hemtjänst

Hej Eva-Karin och tack för din insändare. Jag vill börja med att beklaga att det inte har fungerat på ett tillfredställande sätt med hemtjänstinsatser för din mamma. Jag kan konstatera att vi fått in motsvarande beskrivning som ett klagomål till Välfärd Gävle och i den kontakten kan vi föra en dialog kring den enskilda individen.

När man lämnar in en ansökan om hemtjänst gör kommunens biståndshandläggare en utredning av behoven och fattar beslut om insatser. Biståndshandläggare bedömer vilka behov personen har och utgår alltid från Socialtjänstlagen, (SoL) när beslut fattas för att se om personen har rätt till hemtjänst och vad för slags stöd och omvårdnad personen har rätt till. Beslutet skickas till den hemtjänstutförare som personen har valt och de tar då kontakt med kunden för att tillsammans planera för hur och när personen ska få sitt stöd. Beslutet skickas också till den enskilde personen.

När det gäller ersättning till externa utförare så finns det en fastställd timersättning som betalas ut per utförd timme, det vill säga den tid som medarbetarna har registrerat hemma hos kunden när de har utfört insatser. Fastställd ersättning gäller oavsett om hemtjänsten utförs av kommunens egenregi eller av extern utförare. Det finns fastställda schablontider för de olika insatserna som biståndshandläggaren fattar beslut om och som inledningsvis ska vara vägledande för att utföraren ska kunna bedöma personalbehovet. Genom den schablonmässiga beräkningen får utföraren en total tidsram till förfogande för samtliga av sina kunder som sedan kan anpassas till varje kunds faktiska behov och önskemål. Utföraren har således möjlighet att variera den faktiska tiden för respektive kund beroende på hur behov och önskemål skiftar. Som tak/en övre gräns för hur mycket utförd tid hos kund som utföraren kan fakturera kommunen gäller 90 procent av den totalt beviljade schablontiden per kalendermånad.