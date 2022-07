Tack till alla som drev opinion mot rivningstankarna

Man skyllde på att upprustningen skulle bli för dyr. Men detta har orsakats av att kommunledningen (= S) under flera decennier hade struntat i att underhålla anläggningen på det sätt som medborgarna har rätt att kräva. Renoveringskostnaden kan ses som summan av de underhållskostnader som borde ha använts löpande under åren. Allt visar att S ville bara inte ha ett bad i Storvik så ekonomin var nog ett svepskäl och de köpta C och L jamade med.