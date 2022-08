Dagen efter skottlossningen: "Obehagligt när det händer så nära"

Det var under söndag eftermiddag som polisen fick in ett larm om att en man i 30-årsåldern blivit skjuten vid en pizzeria i centrala Ockelbo. Mannen fördes till sjukhus, och fick opereras för skador som beskrevs som icke-livshotande, av polisen. En förundersökning om mordförsök inleddes. Under måndag eftermiddag var ännu ingen frihetsberövad i ärendet.