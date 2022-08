Ni har inte haft någon intention att rusta Storviksbadet

Det är helt korrekt att M, KD, V och MP har en valteknisk samverkan som innebar att den gruppen fick andra vice ordförandeposten i kommunsstyrelsen samt alla andra vice ordförandeposter i nämnderna. Gruppen förhandlade och fördelade sedan posterna. S, C och L gjorde sin samverkan och fick med det ordförande och första vice ordförandeposten i kommunstyrelsen samt alla ordförandeposter i nämnder och alla kommunala bolag. Allt fortfarande allt enligt regelboken. Det som är anmärkningsvärt är att S sponsrat/mutat L och C med att kryddat kommunalråden med att skicka över delar av sitt egna (S) arvode till just L och C. Vissa skulle kalla det ”sponsra”, andra skulle säga ”muta” och vissa skulle säga ”korruption”.

Den 11 september är det val!

Pernilla Hammarberg

Moderat i Storvik

Olov Göransson

Moderat i Gästrike-Hammarby