Media hotar demokratin lokalt i Gävle

Svar direkt:

Tänk om vi på inrikessidorna i papperstidningen skulle ge alla registrerade partier lika stort utrymme? Tänk om partiledardebatterna i TV skulle ta med vart enda registrerat parti? Då skulle vi som väljare antagligen veta väldigt mycket mer än i dag om vad till exempel Ändrings partiet revolution och Volt Sverige vill genomföra. Men jag tror inte det skulle främja demokratin, istället skulle det sannolikt göra många fler helt ointresserade, och därmed mindre kunniga, inför valet.

Gefle Dagblad har skrivit om att partierna Plus 55 och Kristna värdepartiet ställer upp i kommunvalet i Gävle för första gången. Vi har också intervjuat förstanamnet på listan för Plus 55, tidigare moderaten Lars-Göran Lundh.

Men det stämmer ändå att vi koncentrerar oss på vad de partier som redan finns i fullmäktige står i olika frågor.

Det är relativt lätt att registrera ett parti inför både kommunal- och riksdagsval i Sverige. Nu påstår jag inte att Plus 55 är direkt likvärdiga med en del av de andra nyregistrerade partierna till riksdagsvalet som till exempel Kärlek, Majspartiet och Ond Kycklingpartiet, inte heller med det återkommande Kalle ankapartiet. Initiativtagaren till Plus 55, Kenneth Bognesand, var tidigare en etablerad moderat politiker i Gävle under många år. Jag anser ändå att det finns goda skäl att ge mer utrymme åt de partier som väljarna redan givit förtroende så att de finns etablerade i riksdag, region- eller kommunfullmäktige. Någonstans måste gränsen dras. Jag har valt att dra gränsen så att Gefle Dagblad inte tar ställning om partiets politiska åsikter, utan helt enkelt vid mandat efter tidigare val.

Katarina Ekspong

chefredaktör och ansvarig utgivare Gefle Dagblad