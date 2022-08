Se till att skicka kallelsen så kommer vi

Således skulle detta problem bero på oss invånare och inte på regionen själv, så klart. Att skicka påminnelser via SMS, som Folktandvården, frisörer och andra utövare gör, är tydligen inte heller aktuellt. Nåväl, personligen tänkte jag inte så mycket mer på det men i dagarna hade jag själv ett bokat besök på blodgivningen, kallad både via snigelpost och e-post men då jag blev osäker på tiden loggade jag in på 1177.se och där upptäcker jag ett annat bokat besök, nämligen till mammografi.