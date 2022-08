Falk från Gävle utmanade proffshopparna – gick till VM-semifinal

– Det har varit svårt de senaste åren att få ihop lag, säger Peter Bendt. Det är först via hårt arbete och en hel del egna pengar, som har gjort att fler hoppare provar på precision. Jag har efter uppehåll i ett 15-tal år börjat att träna igen…. och blivit väldigt hoppsugen.

Individuellt hade Magnus Falk serien 4-0-0-2-0-4-1-2, totalt 13 cm på grundomgångarnas åtta hopp, det vill säga 1,63 cm fel per hopp. Man måste ner på under 1 cm per hopp för att ligga i den yttersta världseliten.

Men det räckte till att gå till semifinal, dit de 33 bästa gick.

I semifinalen så satte Magnus en så kallad ”Dead Center”, det vill säga mitt i prick och noll centimeter. Det räckte inte för att komma till finalen, en centimeter skilde dit. Han var dock mycket nöjd med resultatet totalt under tävlingen.

– Jag hade två stycken hopp på fyra centimeter, vilket är alldeles för mycket för att hamna i absoluta toppen, säger Magnus Falk. Men jag hade några hopp med väldig tur också. Det brukar jämna ut sig i längden, så totalt är jag väldigt nöjd, fortsätter han.