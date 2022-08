Se till att kunskapen inom slöjd och hantverk förs vidare

I Jämtlands län skapas exempelvis Matakademin, ett nationellt centrum för mathantverk inom småskalig livsmedelsproduktion. I centrumet ska man samla in generella kunskaper, bidra till metod och affärsutveckling samt möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter med företag och andra aktörer i hela landet. Kunskap om mathantverk ska samlas in, bevaras och tillgängliggöras öppet för allmänhet och näringsliv. Det är ett nationellt resurscentrum för kunskaper om mathantverk, bevarandet och utvecklandet av kulturarvet samt skapa förutsättningar för fler växande företag och andra verksamheter inom mathantverk som kan bidra till sysselsättning i hela landet. Iden kan naturligtvis omsättas till andra hantverk. Det är bara den egna fantasin som sätter gränser.

I Gästrikland har vi en unik textilkunskap som riskerar att försvinna. Hedvig Ulfsparre (som bodde på Kungsgårdens herrgård i Sandvikens kommun) kunde med stöd av Per Eriksson (bruksdisponent på Hofors Järnverk) bygga upp Sveriges finaste privata samling av textilier och möbler. 1912 är Hedvig en av pionjärerna till grundandet av Gästriklands Hemslöjdsförening samt fortsätter under hela sitt liv att vara engagerad i hemslöjdsrörelsen såväl som en mycket stor kund i dess butiker. Vid Hedvig Ulfsparres död donerades många av hemmets möbler till Länsmuseet Gävleborg, medan textilsamlingen togs emot av Nordiska museet. Nordiska museet visade delar av samlingen i Högbo Textilmuseum, Sandviken, från 1984 till 2004, då museet stängdes. År 2005 donerade Nordiska museet hela samlingen till Länsmuseet i Gävleborg där den nu visas i basutställningar, Smaken & kapitalet och Textila mönster & tekniker. Dessutom finns Hedvig Ulfsparres arkiv, boksamling och möbler i Länsmuseets samling som en unik textil och heminrednings skatt. Hedvig Ulfsparre avled 1963 och hon testamenterade huvuddelen av sin kvarlåtenskap till Gästriklandsfonden. Hedvigs tanke var att stiftelsen skulle bevara samlingarna och även ansvara för vård med mera av samlingarna och inventarierna i Sandvikens herrgård samt, utöver det, ge understöd enligt Per Erikssons föreskrifter.