Tekoppar från Gävle är hetare än någonsin – säljs för chockpriser till kineser

En kopp av Uppsala-Ekeby, i vars koncern Gefle Porslinsfabrik ingick från och med 1936, med dekoren Delila såldes 1 maj för 49 338 kronor enbart för koppen på Tradera. Köparen kommer enligt sin Traderasida från staden Hangzhou i Kina. En uppsättning med sex likadana koppar samt fat plus två extrafat gick 5 augusti för 270 000 totalt. Även här en kinesisk köpare från Shenzhen. På båda nämnda köpares historik går det att se att de har köpt påfallande många Gefle-föremål just. Någonting har onekligen hänt eftersom en uppsättning kopp och fat Delila var värderad kring max omkring tusenlappen för bara tre år sedan. Och just Gefle verkar ha stuckit i väg jämfört med konkurrenterna Rörstrand och Gustavsberg som fabriken alltid var lillebror till under sin aktiva period.