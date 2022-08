Moderaterna är redo för att stärka hbtq-rättigheterna i Sverige

”Du ska få älska vem du vill” skanderas ofta till högljutt jubel under Pride. Men hatet mot kärleken är bara en del av hatet. Det intima stör många fler.

Fredrik Reinfeldt var den första statsminister som gick i ett svenskt pridetåg, en symbolisk handling men ett viktigt ställningstagande för många. Det var under Reinfeldt som Sverige legaliserade samkönade äktenskap – under den statsminister som själv röstade emot partilinjen på 1990-talet och röstade för registrerat partnerskap. Under den voteringen fick han sällskap av endast en annan moderat: Ulf Kristersson.

Anna Kinberg Batra fortsatte engagemanget och Moderaterna ställde sig bakom surrogatmödraskap. Hon själv var ordförande för MUF Stockholm när de som första politiska ungdomsförbund gick i Stockholm Pride 1998.

Ulf Kristerssons långa engagemang för frågorna vittnar för sig själv: hans brytning med partilinjen i frågan om partnerskap och partiets allt tydligare ställningstaganden i hbtq-frågor under hans partiledarskap. Moderaterna har under hans ledning bland annat tagit ställning för att homosexuella ska kunna ge blod på samma villkor som heterosexuella och att konverteringsterapi ska förbjudas.

Moderaterna kommer fortsätta sitt engagemang för att stärka hbtq-personers rättigheter i Sverige. Alla men framför allt unga ska veta att engagemanget för frågorna är djupa och beslutsamheten att röra politiken i rätt riktning är resolut.

Pasi Huikuri

Internationell sekreterare för Moderata ungdomsförbundet

Emelie Taimi

distriktsordförande för MUF Gävleborg