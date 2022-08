Kort sagt om larm, träd, förskola, resa med mera

Val 2022

Jag skulle vilja få förklaringen på varför det är så kostsamt med de fria pensionärsresorna? Vad jag förstår så sätts det inte in extra bussar för att pensionärerna åker utan det är befintlig tidtabell som gäller. Kostar det mer för att det tar längre tid för en äldre person går på bussen? Om man ser en buss mellan 9-15 så är den sällan överbefolkad. Tacksam för en förklaring? PS Det är kanske snart dags att införa fri kollektivtrafik i tider med höga bensinpriser och en strävan att förbättra klimatet.

Mormor

Svar till Lars och Maja Holmström

Ni har rätt. Men ni tror väl inte att Gud, som är helig, ser mellan fingrarna med brottslighet? "Du skall icke stjäla" talar sitt tydliga språk. Det får vara slut med dalt och pjosk när det gäller kriminella.

Larz Gustafsson, Gävle

Brukar beställa färdtjänst eller sjukresa via mejl. Sedan ett halvår tillbaka kan inte bokningskontoret svara via mejl (till gmail). De vet inte varför och har fått höra att deras it-avdelning undersöker varför de inte kan skicka mejl – men inget händer. Måste ringa och sitta i telefonkö varje gång för att höra vilken tid avresa kommer att ske. Dessutom under de senaste månaderna har servicen försämrats. Till exempel beställde en sjukresa till sjukhuset, ska vara där kl 09.30, då får jag en avresetid hemifrån (Gävle City) kl 08.20 – över en timme före besökstiden. Samma sak gäller färdtjänst, långa väntetider. Dessutom de långa telefonkötiderna, inte ovanligt att vänta 20-30 minuter på svar.

75-åring