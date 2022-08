Migrationens vara eller inte vara

Det påstås ofta att asylinvandringen är ett problem och det var ett problem under 2014-2105 då det kom 250 000 asylsökanden och det kom 84 000 asylsökande 1992 under Bosnienkriget men i övrigt har antalet asylsökande ofta legat mellan 10 000-30 000 och av dessa får cirka 1/3 stanna efter att man väntat på beslut i 2-3 år. I år kommer antalet asylsökande att bli högre än vanligt på grund av kriget i Ukraina, men 2020 kom det bara 13 000 asylsökande och förra året 11 400. Med regeln om 1/3 som får stanna så handar det alltså om 3000-4000 vilket är felräkningsnivåer. Det stora antalet som alltjämt får stanna är på grund av arbete eller på grund av anknytning. Siffrorna sjunker men har stadigt legat kring 100 000/år för den totala invandringen. Den har också gjort att Sverige haft en befolkningsökning samtidigt som man har sjunkande födelsetal. Bara denna enskilda faktor borde göra att politikerna borde vara oerhört måna om att tala väl om invandring och underlätta för invandring i stället för att tala om återvandring som främlingsfientliga SD.

Vi är extremt beroende av våra migranter men det är regering och riksdag som måste se till att de kommer i arbete och studier när det är ett bekymmer. Här görs alldeles för lite. Migrationen och brist på migranter kommer säkerligen att under kommande mandatperiod att bli ett lika stort bekymmer som elpriserna och gängkriminaliteten är just nu, så börja arbetet för en positiv syn på invandring nu innan det är för sent och innan dina föräldrar och anhöriga inte får den vård man behöver på grund av brist på arbetskraft och innan alla läkare och tandläkare från Syrien och Mellanöstern med flera länder tröttnat på alla hindrande regler som Sverige älskar att ställa upp. Den dag man försöker tala om vilka som får bo eller inte bo i vissa områden i Sverige är det nog helt kört.

Dags att hitta stora samförståndslösningar för svåra frågor i samhället istället för utpressning för att få sitta med i regering eller stödja en regering.

Tryggve Emstedt

Advokat sedan 1987