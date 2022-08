Tänk, så glad man kan bli

Någonstans får jag känslan att många strider på samma slagfält – fast på lite olika sätt. Och då blir jag lite upprymd, för nu när goa politiker läst av varandra, rent bokstavligt, finns chans till förvandling. Med glädje ser jag därför fram emot kommande mandatperiod med ordförandeklubbor svingandes i gemensam strävan för allas vårt bästa. Månne det skulle vara intressant att börja gå på kommunfullmäktiges sammanträden till hösten? Allt under parollen att has det tänkts under såväl mandatperiod som inför val så lär det fortsättas även efter andra söndagen i september.

Undras om det skulle passa sig att ta med harskramla? Eller kanske prasslande popcorn passar bättre?

Fru Jonsson på Brynäs