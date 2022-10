Nu börjar jobbet inför superettan – så kan en GIF-startelva se ut

Kommentar: Tim Markström som inte längre kan ta sina egna insparkar på grund av smärta, lägger med all sannolikhet av. Backupen, unge Albin Lorenz har inte tagit chansen när han fått den. Här måste GIF få in både en rutinerad förstekeeper och en hungrig tvåa. Det är bara att börja leta.

Mittfältaren Oscar Lundin sa i en intervju med Dalarnas tidningar att årets Gefle IF hade klarat sig bra i superettan.

Då var det klart. Efter fyra år på fotbollens bakgård är Gefle IF tillbaka i svensk elitfotboll igen. Nu börjar arbetet direkt med att bygga en trupp inför kommande säsong. Men hur många spelare måste in egentligen?

Eriksson har kunnat matchas in på ett lugnt sätt eftersom alternativen varit exempelvis Theo Hansemon, 20. Bollnäskillen som kommit fram genom egna akademin och som även kan spela ytterback. Vissa skadebekymmer har gjort att det bara blivit sju starter och sex inhopp i år.

En som också brottats med skador är Kevin Persson som efter fyra månader på sidan gjorde comeback i startelvan så sent som mot Sollentuna. Ringrostig? Inte ett dugg. Mr Cool klev in och var så där lugn och sansad som vi vant oss med. Håller en hög nivå och känns gjuten bredvid kapten "Rauschen".

Succémannen Yakoub har på sina tolv GIF-matcher gjort åtta poäng (6+2). Han hoppade även in sista tio för Sirius borta mot Hammarby i veckan. Men här finns det att jobba på. 20-åringen trivs väldigt bra i GIF och hyllades stort av bland annat Oscar Lundin efter avancemanget var säkrat. Och även om det var mitt i glädjeyran så öppnade Yakoub själv för att stanna. Lös det Gefle.

Iu Ranera Grau gör sin tredje sejour i Gefle IF och känslan säger att han gärna stannar ytterligare en säsong. Har GIF råd med honom känns det som ett bra alternativ på mitten.

Ersättare: Cihan Sener (mf), Oskar Karlsson (mf), Pontus Jonsson (mf), Theodor Hansemon (b), Nils Eriksson (b), Jacob Hjelte (f), vakant (f).

Kommentar: Oskar Karlsson har haft det svårt att slå sig in i startelvan, men sett spännande ut i de inhopp han gjort. Cihan Sener startade alla matcher på våren, men under hösten har han förpassats till bänken titt som tätt. Finns mycket fotboll i honom, även om han ibland faller ur ramen. Hansemon har vi redan nämnt medan assistkungen Pontus Jonsson får göra pigga inhopp och riva sönder trötta försvarare med sina löpningar. Forwards då? Ja, här måste det som sagt in något!