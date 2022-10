Spela tills fingrarna blöder på Kulturcentrum – nya Gamingfesten riktar sig brett

Fakta

Var: Kulturcentrum, Sandviken.

När: Lördag 29 till söndag 30 oktober 2022

Hur: Lan pågår från fredag 28 oktober 18.00 till söndag 30 oktober 18.00. Detta kräver föranmälan precis som anmälan till turneringarna i Blood Bowl och Magic.

Själva Gamingfesten öppnar för allmänheten lördag 12.00 då den pågår till 00.00. Söndag 12.00-18.00.

Några hållpunkter:

Lördag:

12-15: träffa och hälsa på Hoforsströmmaren Zaitr0s.

Söndag:

12.00: Final i CS:GO

13.00 Schackturnering

14.00 Utslagsturnering i flipper

Övrigt ur programmet: Japanska arkadspel. Fussball. Spela demospel. Prova på Warhammer. Fifaturnering med proffset Elias Gärdh. Rollspel. Utmana Klas Nordahl, sjätte snabbast i världen på Super Mario Bros till Nes. Brädspel. Testa retrokonsoler på tjock-tv. Workshops i fugurmåleri och workshops i programmering med Hemkodat. En konsert i 8 bitar med bröderna Diamant och Rikard Sjöblom som spelar låtar från sina favoritspel. Spelloppis bland annat med Boa i Hudiksvall och Freaks Of Fantasy från Gävle samt privata säljare. Fler säljare är välkomna att höra av sig. Tävling i cosplay (utklädnad till figurer inom film och datorspel med mera). Schemat uppdateras löpande.

Plus: På den lokala spelfronten kan det vara intressant att berätta att den gamla GD-skribenten och Gävlebon Oskar Hanska har gjort bandesign och skrivit berättelsen till det nya Nintendo Switch-spelet She Wants Me Dead som släpps fredag 21 oktober.