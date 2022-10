Amon Amarth klara för Gefle Metal Festival

Senast Amon Amarth spelade på Gefle Metal Festival var 2017 då vi även träffade trummisen Joakim Wallgrens föräldrar för en intervju. Amon Amarth skulle ha spelat på festivalen 2020 som ställdes in till följd av covid. Gruppen från Tumba lirar melodisk dödsmetall med tematik kring vikingar. Det fjärde och sista avsnittet av "Hård rock på export" på SVT i somras handlade om just Amon Amarth som exempel på svensk metal som har haft stora internationella framgångar på 10-talet. Senaste plattan "The Great Heathen Army" släppte bandet i augusti.