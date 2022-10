Svar på "Kort sagt om belysning"

Enligt min syn ganska klokt påstående. Har också en kort synpunkt: Kanske man skulle minska öppettider i butiker för att spara på el. Måste vi verkligen handla från 06.00-23.00? En del skolor, kontor och andra företag brukar tända adventsljusstakar i alla fönster. Kanske det räcker med något enstaka fönster.

Kajsa

Ja, det är inte en dag för sent, att sepsis uppmärksammas. Vår mor somnade in i somras på grund av en sepsis som inte sjuksköterska/läkare hade anammat – så tragiskt. Vi barn hade under alla år sagt till, tjatat och gråtit för att de skulle förstå hur snabbt en sepsis kan förlöpa. Det fungerade i ett antal år, och sedan när vi trodde att de hade koll, så blev det ändå fel – vår mor dog av en sepsis och vi hann inte ta farväl. Vi kan inte få vår mor tillbaka, men vi hoppas att inga andra råkar ut för detta.