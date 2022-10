Mackens kamp för överlevnad – krav på billigare el: "Ta bort skatten"

Under tisdagen hade kvinnorna på macken besök av Almi företagspartner som gav energiråd.

– De skulle sammanställa råden och skicka till oss. Men det var inget konkret då vi redan gjort ganska mycket.

Dessutom har Preem bytt ut viss belysning mot energisnåla lampor.

Under intervjun kommer det in ett tiotal kunder som handlar mackor och korv. Omsättningen förra året var elva miljoner kronor, det gäller bara det som säljs i butiken. Själva bränslet går plus minus noll för Jennie och Linda.

Inte långt från kaffemaskinen sitter Morgan Eriksson en trogen kund sedan 10-15 år. Han berättar att macken är en samlingsplats, bland annat för honom och andra ungkarlar. Just detta tänker Jennie och Linda ta fasta på.

– Vi ska bjuda hit singeltjejer, det är bara en rolig grej ingen seriös dejting. Vi ska lägga ut det här på Facebook. Då kan tjejerna också bara gå in och handla utan att låtsas att de är intresserade, berättar Jennie.

– Bara vi inte åker dit för koppleri, skojar Linda.

Ett skämt som får Linda själv, Jennie och Morgan att skratta gott.

Så ni kan skratta trots det pressade läget?

– Ja, det måste man, replikerar Jennie.