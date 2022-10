Jag påstår: Svea Vind/Iberdrola agerar på signalerna för lokal konsumtion av el, ja. Men produktion av el från Utposten 2 kommer att, via PPA, säljas och konsumeras av Iberdrolas abonnenter i utlandet och ej svenska abonnenter. Det bidrar inte med el till ”Gävleborgsregionen”. Utposten 2 finansieras via ett så kallat Power Purchase Agrement (PPA). Svea Vind har kontrakt med Iberdrola som har resurser att finansiera uppbyggnaden av Utposten 2. Genom PPA erhåller Iberdrola rätten till den mängd el som Utposten 2 producerar. Denna el säljs av Iberdrola till sina slutkunder på kontinenten, till ett högt pris, via vårt svenska kraftnät, som förnybar el producerad på Utposten 2. Samtidigt som Svea Vind påstår att vi får tillgång till förnybar el regionalt.