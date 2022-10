"Han sköt mig i ryggen men min väst tog emot"

Klockan 20.08 på kvällen den 17 augusti får polisen ett larmsamtal från en pappa som är på kvällspromenad i Sätra med sina barn. Han berättar att de just flytt springande från en skottlossning vid gångtunneln mellan Willys och Estraden.

Enligt polisrapporten hade föraren i den misstänkta bilen kört i 200 kilometer per timma, och patrullen som försökte stoppa bilen var uppe i 240 för att lyckas komma ikapp.

19-åringen – som nu både utreds som misstänkt skytt och offer – hade så sent som samma förmiddag stoppats av en polispatrull på E4 i höjd med Tierp.

Saxat ur polisens brottsplatsundersökning:

"Den sammantagna bedömningen är att minst två skott av kaliber 6.35 mm avlossats norr om tunneln under Sätrahöjden och att minst fyra skott av kaliber 7.65 mm avlossats söder om tunneln under Sätrahöjden. Ett föremål med blod på, eller en person med blödande skada har rört sig norr om tunneln under Sätrahöjden".

Vi snabbspolar tillbaka till den 3 augusti.

Polisen gör en husrannsakan i en lägenhet i Sätra.

Det slutar med att 19-åringen, hans jämnårige kompis som misstänks vara den som körde mopeden efter skjutningen i gångtunneln, 19-åringens äldre syster och en 17-årig kvinna grips misstänkta för en lång rad brott.

I lägenheten hittar polisen en skjutklar revolver, en större mängd narkotika, utrustning för att väga och paketera narkotika och en hel del kontanter.