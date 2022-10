SIF-kaptenens ärliga ord efter poängtappet: ”Ingen vill vinna”

Fakta

Sollentuna–Sandvikens IF 1–1 (1–0)

Målen: 1–0 (45+2) Robin Sundgren, i typ hemmalagets första läge i matchen gjorde de mål, detta i första halvleks sista spark. Sundgren fick en sidledspassning i straffområdet som friställde honom och han slog in den efter backen, via stolpen in.

1–1 (67) Naeem Mohammed, Adam Kiani slåg en lång boll till John Junior som tog emot den med en passning, löpte ner mot kortlinjen och hittade målkungen Naeem Mohammed som inte missade.

Hörnor: ingen uppgift.

Varningar, Sollentuna: Hampus Söderström (35), Gustav Lindgren (54), Oliver Stojanovic Fredin (75) Oliver Stojanovic Fredin (80) SIF: Martin Springfeldt (63, Tim Hartzell (90+2)

Utvisning: Oliver Stojanovic Fredin (80)

Domare: Jasmin Svraka

Publik: ingen uppgift, Sollentunavallen.

Så här spelade SIF:

Tobias Wennergrund – Martin Springfeldt, Gustav Thörn , Tim Hartzell, Sadat Abubakari – Mamadou Kouyaté (63), Daniel Söderberg – Naeem Mohammed, John Junior, Jonathan Tesfay (70) – Jabir Ali.

Ersättare: Jimmy Hansson, Zack Lindgren, Isak Bråholm, Ahmad Faqa, Kofi Asare, Danilo Al-Saed (70), Adam Kiani (63).

SIF:s kommande match: Forward (hemma, söndag 7 nov, sista omgången).

Matchens tre SIF–stjärnor:

★★★ John Junior, var typ den enda som såg ut att vilja något i halvtid. Skapade de bästa lägena innan målet kom. Sedan gjort han assist till kvitteringen.

★★ Adam Kiani, bidrog med ny energi när han kom in och fick ett fint hockeyassist när han låg bakom kvitteringsmålet.

★ Naeem Mohammed, gjorde kvitteringsmålet.