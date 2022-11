Samtidigt är det viktigt att se över ljuskällorna i skolbyggnaderna, då de står för en märkbar del av elkonsumtionen. Moderna LED-lysrör förbrukar i genomsnitt 40 procent mindre energi än traditionella lysrör. I en medelstor skola med 700 traditionella lysrör, som lyser tio timmar om dagen under 200 skoldagar, skulle man spara cirka 35 000 kWh varje år genom att byta till LED-lysrör. Med ett snittpris på 3 kronor per kWh motsvarar det en återbetalningstid på 10 månader och 100 000 sparade kronor per år som i stället kan läggas på läromedel eller bra skolmat.