Dismember klara för Gefle Metal Festival

13-15 juli är som bekant Gefle Metal Festival tillbaka på Gasklockorna. Nu presenterar festivalen ytterligare en grupp till spelschemat - Dismember. Dödsmetallpionjärerna från Stockholm bildades redan 1988 och är mest kända för debutplattan "Like An Ever Flowing Stream" - ett standardverk inom genren. Till Gävle kommer de med sin originalsättning bestående av Fred Estby, David Blomqvist, Robert Sennebäck, Matti Kärki och Richard Cabeza. Bandet har precis, under metaljätten Nuclear Blasts försorg, släppt sin diskografi på strömningstjänster, totalt åtta album.