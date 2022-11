Leos pappa har gjort 600 Brynäsmatcher: ”Jag vill inte bli som honom”

Jörgen Sundqvist kom till Brynäs inför säsongen 2005/2006. Efter 13 säsonger, över 600 matcher och ett SM-guld la trotjänaren skridskorna på hyllan 2018 och jobbar sedan dess som snickare. När han hade spelat klart sin andra säsong i klubben, sommaren 2007, föddes sonen Leo. Lite mer än 15 år senare sitter Sporten ned med far och son Sundqvist i Monitor ERP Arena.

– Han började tidigt att spela innebandy hemma i vardagsrummet, så fort han kunde gå egentligen, berättar pappa Jörgen.

– Det var nog för att pappa spelade och jag ville göra som honom, säger Leo om varför det blev ishockey även för honom.

Leo Sundqvist började skridskoskolan när han var fem år gammal och har sedan dess spelat i Brynäströjan. Sedan i augusti tillhör han U16-truppen och har öst in mål under hösten från sin forwardsposition. 18 mål och åtta assist på elva matcher vilket även lett till några matcher med J18-laget. Målsinnet är inte något han fått från pappa Jörgen – som ju var mer känd som en hård och defensiv back. Även om han poängterar att han faktiskt gjorde åtta mål under en av alla sina säsonger.