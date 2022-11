GIF-backens första mål i sista matchen: ”Borde redan gjort flera”

Fakta

Gefle IF–Vasalund 1–1 (1–0)

Målen: 1–0 (30) Alex Cooper, fint kombinationsspel i GIF där Iu Ranera hittade Cooper i straffområdet som avslutade högt, första målet i GIF-tröjan för skotten.

1–1 (80) Nicklas Lindqvist, nådde högst på ett inlägg i duell med Martin Rauschenberg och axlade in kvitteringen.

Varningar, GIF: Oscar Lundin (92) Vasalund: Måns Ekvall (74), Edmond Gukasian (91)

Hörnor: 3–2 (3–1).

Domare: Jasmin Svraka.

Publik: 778, Gavlevallen.

Så spelade GIF: Albin Lorenz – Christoffer Aspgren, Martin Rauschenberg, Kevin Persson, Alex Cooper – Pontus Jonsson, Oskar Karlsson (ut 68), Oscar Lundin, Iu Ranera (ut 84), Jesper Carström (ut 68) – Antonio Yakoub (ut 68).

Ersättare: William Wallin, Theodor Hansemon (in 84), Nils Eriksson, Leo Englund (in 68), Cihan Sener (in 68), Daniel Eliasson (in 68), Jonathan Svedin Edgren.

Matchens tre GIF-stjärnor

★★★

Alex Cooper – på spelhumör på sin kant och ofta med i offensiven. Fick kröna insatsen med sitt första GIF-mål.

★★

Iu Ranera – energisk och låg bakom det mesta i GIF-offensiven. Visade klass med framspelningen till Alex Coopers mål.

★

Jesper Carström – även han på spelhumör och hade en hel del fina passningar. I andra halvlek friställde han Pontus Jonsson som dock chippade över målet.