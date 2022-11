De fyra partier som styrt Gävle under den gångna mandatperioden (S, L, C och MP) har förlorat sin majoritet i kommunens nyvalda fullmäktige. Under flera veckor har L istället förhandlat med M, SD och KD i försök att bilda ett nytt styre som kan ta över makten den 1 januari 2023. S, L, C och MP sitter kvar fram till dess som en form av övergångsregering.

Men nu har förhandlingarna strandat. Under en pressträff i fredags gav SD besked om att partiet inte kan möta det bud som KD och L lagt fram om att bilda ett konservativt styre där SD endast sitter med som stödparti, utan ordförandeposter i kommunens nämnder.