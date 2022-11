Nu är statyn vid Tallmon tillbaka – åkt både polisbil och rullstol

Det var i slutet av september som en dels av statyn "I want to be heard, I want to be found" som stod utanför entrén till Tallmon stals. Statyn föreställer ett syskonpar från ett barnhem i Riga och är skapad av konstnären Knutte Wester. Det var gossen som försvann medan hans syster stod kvar. En stöld som upprörde såväl boende som personal på äldreboendet.