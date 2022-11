"Lås då in alla kriminella i just förebyggande syfte..."

Det behövs inte en enda högskolepoäng för att räkna ut att dessa kriminella i "väntan" på diverse kommer att göra nya brott då risken att dömas hårdare i princip är obefintlig. Ni svamlar dagligen om att man ska jobba "förebyggande". Lås då in alla kriminella i just förebyggande syfte så ni uppnår någon form av resultat med ert svamlande om just denna exceptionellt fungerande åtgärd. Visa nu att ni kan något och sluta gömma er bakom blanketter, diffusa lagar och annat trams!

DDT