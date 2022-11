Dessa frågeställningar passade in i tankar som jag har haft under veckan om upplösningen av de gemensamma referensramarna.

Sociala medier brukar pekas ut som skyldiga till denna fragmenterade verklighet, där allas verklighetsuppfattning styrs av sin egen algoritm, men det är en förenklad sanning. Ola Söderholm refererade till en serie essäer i tidskriften The New Atlantis av Jon Askonas under samlingsrubriken “What happened to consensus reality?”, och i introduktionen till den essäserien skriver han:

“Sammanbrottet för en konsensusverklighet – en delad bild av fakta, förväntningar och föreställningar om världen – började före de sociala mediernas framväxt och har drivits fram av mycket mer djupgående ekonomiska och teknologiska strömningar.”

När jag lyssnar och läser om detta, tänker jag en tanke som har återkommit under de senaste åren: Var utflyttade Rolf Lassgård den sista stora Gävle-kändisen?

Även om debatten under hösten har handlat om en gemensam föreställning om Sverige som land, har mina tankar av naturliga skäl kretsat lika mycket kring vad denna utveckling gör med lokaljournalistiken. Vad är det för nyheter om en gemensam verklighet i Gävle vi ska rapportera om när denna verklighet nu är splittrad i tusentals fragment av parallella världar?