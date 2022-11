Slipat för succé i skidspåren: ”Vi är ju bortskämda”

Men kvällar och helger tillbringas rätt ofta just i den tillbyggnad som han fixat för att ha utrymme för den sin verksamhet. För stenslipen har sällskap av en hotbox, en slags ugn för skidor där belaget mättas efter slipningen, och en rad annan utrustning.

Elias stämmer in:

De är egentligen bara på genomresa på väg mot nya träningar, just den kommande helgen i skidtunneln i Torsby.

Just Emil kliver in i lokalen med säsongens skidskor för klassisk stil som ska formas efter hans fötter – och jodå, Seppo Lindh plockar fram en maskin för det också.

Både har för länge sedan lämnat den förra säsongen bakom sig, men går in i en ny stärkta av det som de presterade då.

– Men just grejen att åka sprinten i Falun i landslagsdräkt med släkt och kompisar efter spåret – de var fantastiskt. Det där vill jag gärna vara med om 2027 när VM går i Falun. Det är ju få förunnat att få tävla i ett mästerskap på de banor man tränar på så ofta.

Brorsan Elias gör sin tredje säsong som junior, men kvalade alltså in till JVM i Norge redan som andraårsjunior och elva på 10 km klassisk stil trots ett fall och 14:e i sprint.

Den innehåller just ett junior-VM i kanadensiska Whistler.

– Vi hade den klart yngsta laguppställningen med mig, lillbrorsan och Felix Erlander. Men...det kommer inte att ta många år innan vi har SM-medaljer i Högbo GIF.

FOTNOT: En större svensk tävling går faktiskt i Gästrikland i vinter. Det är ungdoms-SM 27–29 januari som genomförs på banorna i Högbo bruk. Högbo GIF tvingades ju ställa in arrangemanget under coronapandemin 2021.

USM är också en av många tävlingar som sänds direkt på Arbetarbladet och Gefle Dagblad under årets säsong.