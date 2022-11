Tuff start för nytt regionstyre – krisläge i ekonomin

– Ja, det är ett jätteansträngt läge. Under mina år i regionen har det aldrig varit ett så besvärligt budgetläge som nu, säger regionrådet Patrik Stenvard, Moderaterna, blivande ordförande i regionstyrelsen.

Regioner och kommuner i Sverige är alla satta under stark press inför nästa år. Den extremt höga inflationen väntas orsaka rekordstora kostnadsökningar som det inte finns ekonomisk täckning för.

Inflationen väntas bland annat komma att kraftigt pressa upp pensionskostnaderna och drivsmedelspriserna. I Region Gävleborg beräknas pensionskostnadsökningen hamna på hela 540 miljoner kronor under 2023 och 475 miljoner kronor 2024.

Hur dessa stora ökningar ska hanteras är oklart. Region Gävleborg förfogar över en resultatutjämningsreserv på 375 miljoner kronor. Det är pengar som lagts undan för att kunna plockas fram i kärvare tider. Sannolikt kommer regionen nu att använda sig av den här reserven för att täppa till åtminstone en del av de hål som finns i den budget som är på väg att tas fram.

Hittills är det mest tjänstemännen som jobbat med budgeten. Den nya politiska majoriteten kommer att gå in i arbetet på allvar under de kommande veckorna. Budgeten kommer dock inte att bli klar under november så som brukligt är utan beslutet skjuts fram till i december.