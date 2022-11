Hon sa att staden var för liten för henne och fastän jag visste det att vara sant hoppades jag att hon skulle stanna. Vi hade ju varit så oskiljaktiga som bara tonåringar kan, svor att aldrig bli som dom. Läste varandras dagböcker som lektyr, bar varandras hemligheter som läroböckerna i ryggsäcken på skolbussen. Alltid en hörsnäcka i mitt öra, en i hennes. Sjöng med fastän klockan var åtta på morgonen Oh this town kills you when you are young.