I tävlingarna deltog det åkare från bland annat Västerås, Örebro, Uppsala, Dalarna, Stockholm och Karlstad. Det blev två lyckade dagar med många fina åk och slagna personbästa som bådar gott inför den fortsatta tävlingssäsongen.

SK Gavleskäret lyckades under helgen kamma hem totalt fem pallplatser. I Uppsala vann Diana Cetin klassen ungdom 13_1 C och Julia Persson tog silvermedaljen i samma klass. Antonia Lindstedt segrade i klassen Junior_1 C. Samtidigt i Borlänge tog Milana Leiman andraplatsen i klassen Junior A och Alicia Fredriksson tredjeplatsen i Junior B:1. Huvudtränare i konståkningsföreningen SK Gavleskäret är Elisabeth Larsson Pant.