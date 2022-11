Minnesord: Lars var en generös och omtänksam person som var viktig för oss

Vår farbror Lasse föddes under mellankrigstiden i en varm och harmonisk familj i Gävle. När han var fyra år kom tvillingbröderna Anders och Per till världen. Lasse lämnade efter studenten hemstaden för att med hjälp av sin fars kontakter arbeta vid industriföretag i Tyskland och England. Han vände därefter till Handelshögskolan i Stockholm och tog sin examen 1956. Lasses första arbetsplats blev 1957 forskningsinstitutet Industriens Utredningsinstitut vilket även inbegrep internationella uppdrag. 1964 började han sin bana vid Esselte, en koncern han var trogen resten av sin yrkesverksamma karriär och från 1984 fram till sin pension i rollen som vice VD. Lasse hade också viktiga styrelseuppdrag, däribland i Riksbankens valutastyrelse, SNS och under 42 år i Gehrmans musikförlag. Noterbara är också de böcker han skrev om näringslivet som skapade debatt och uppmärksamhet.