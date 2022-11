Nu går Gävledottern Kristina Åbergs film "Boy from heaven" upp i Gästrikland

Kristina Åberg är på besök i sin gamla hemstad Gävle under måndagen samma vecka som hennes nya film "Boy from heaven" går upp nationellt i Sverige. Så även på Filmstaden i Gävle. Samma dag vi ses talade hon även om filmen på Bio 7:an på Gasklockorna i samband med inför-visningar. De senaste åren har Kristina Åberg på ett privat plan har varit mer i Gävletrakten än på länge till följd av att hennes mamma, som bodde i Sandviken, blev sämre och gick bort i februari vid en ålder av 84 år. Hon hann dock ändå inte träffa mamman så mycket som hon hade velat då filmen spelades in i Turkiet sommaren 2021.