Andreas från Skutskär visar vägen för framtidens städer

Han spelade ishockey i Brynäs IF fram till 17-årsåldern och gick natur-/samhällsprogram på Polhemsskolan. Andreas träffade sin blivande fru tidigt och bodde hos henne i Gävle när han tog sina första steg i arbetslivet på Läkerolfabriken.

När han besöker staden numera är det mycket som har hänt sen uppväxten. Agnes kulturhus och Godisfabriken är exempel på byggarbetsplatser som kanske inte står för de finaste fonderna just nu, men Andreas tillhör de som fascineras när han passerar dem.

– Just den avgörande finalen 2012 skulle vi till Irak som var drabbat av krig och terror. Det var en viktig resa som jag absolut inte kunde stanna hemma från, men jag blev lovad att vi skulle hinna tillbaka så att jag kunde följa matchen. Då fastnade vi med regeringsplanet i sandstorm och jag fick lyssna på en dålig radio som fick in svenska kanaler i en bunker i Bagdad.

Fakta: Andreas Hatzigeorgiou

Gör: Vd på Stockholms Handelskammare och stadsforskare knuten till KTH:s skola för arkitektur och samhällsbyggnad.

Familj: Fru och tre barn.

Hobbies: Fritiden handlar mycket om familjen. Jag tränar äldsta grabbens fotbollslag, hänger mycket i ishallen under hockeysäsong, umgås med vänner och håller på i trädgården.

Lyssnar på: Podcasts om ledarskap och företagande. All möjlig blandning av musik, men just nu går albumet från musikalen Hamilton otroligt mycket. Jag såg den nyligen i New York när jag var i stan. Den var helt livsomvälvande.

Äter helst: Fisk och skaldjur. Jag spenderade mycket tid med att fiska när jag växte upp i Skutskär. När jag är i Gävle försöker jag alltid åka ut till Bönan för att köpa rökt böckling av fiskarna där.