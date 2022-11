Gävledottern Felisia Westberg kastar sig ut i det okända på platta två

När vi når Felisia Westberg, som är uppvuxen i Gävle men bor i Malmö, repar hon inför den kommande turnén där musiken ur tv-serien "Tunna blå linjen" ska framföras live. Bland annat med Gävlebon Amanda Jansson på sång. Som exempelvis basist har vi kunnat se henne även bakom Ane Brun, Rebecka Törnqvist, Mariam The Believer, Siri Karlsson, Iiris Viljanen och även Dina Ögon två gånger. Men hon är ju också soloartist sedan debuten "Magic we make" fast den var mer av ett bandprojekt förklarar hon. "Himlavandrare" som kommer 9 december är i stället en renodlad soloskiva där hon har plockat in olika musiker på olika låtar.