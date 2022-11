Allhelgonahelgen är en stor kyrklig helg som är viktig för många av tradition och speciellt om man har mist någon närstående under året. Det var under all kritik att ingen information varken i brevform eller i tidningen visades. Vart ska vi vända oss för att få gehör! Det räcker ej med www.se

Med vänligaste hälsningar!

Församlingsbor i Valbo