Ån grundas upp på grund av landhöjningen på cirka fyra mm per år som forsätter och är orsaken till att hamnen inte ligger vid Rådhuset som den låg på 1400-talet eller mitt för polishuset där den låg på 1600-talet eller vid Tullhuset där den låg på 1800-1900-talet för att helt flyttas till Fredrikskans 1991.

Skulle man se åns botten i genomskärning såg den troligen ut som ett "V", grundare på sidorna, djup i mitten där strömmen är kraftigast.

Kan nämna att när det sista fartyget lossades under de portalkranar som står som skrot i dag, kunde det sovjetiska flodfartyget med djupgående på tre meter inte komma in till kajen utan det var två meter kvar på grund av uppgrundningen av ån. Kranarna fick lossa så mycket de nådde ut till, innan hon kom in till kaj.

Och det var 32 år sedan, bara landhöjningen har gjort ån 120 mm grundare plus allt grus, sand som rör sig vid vårfloden eller annat högvatten som i augusti 21 då det regnade lite extra. Minns jag rätt hette fartyget Ladoga 126 och kom från Volgograd (Stalingrad) med skrot från delvis 2 VK. Hon gick längs floder och kanaler till Finskaviken.

Hamnsjåare