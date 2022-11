"Att förändras: En metod" beskrivs som att den tar vid där debuten "Göra sig kvitt Eddy Bellegueule" slutade. Det är en längre, mer systematisk berättelse om klassresans olika stationer. Allt inleds med ett möte där han säljer sex för att ha råd att gå till tandläkaren.

Den lilla Eddy växer upp som byns slagpåse. Den homosexualitet som han inte förstår själv ser andra i honom redan som barn och han blir utstött. Allt han har att se fram emot är att supa bort livet och att slita ut kroppen i samma fabrik som sin far, om det ens kommer att finnas någon fabrik kvar att kliva in på med mössan i handen.

När Eddy, eller Édouard som han ska heta senare, flyr är det först en ren fysisk flykt. För att komma bort. Han söker sig till en skola i den större staden, och det är där som han blir vän med flickan Elena. Hon blir en Higgins till hans Eliza.

Det är hemma hos Elena som förvandlingen sker, under överinseende av Elenas mor. Arbetarklassen skrubbas bort, till och med hans namn ändras. Han skolas in i den kulturella medelklassen och blir besatt av att inte bara lämna byn utan också av att nå huvudstadens finaste salonger. Målet blir att komma in på den extremt prestigefulla skolan École Normale Supérieure.

Édouard Louis riktar i sitt skrivande en skoningslös blick mot sin omgivning, men allra mest utan pardon är han mot sig själv. Han hymlar inte med de mer osympatiska sidorna av klassresan och hur han på ett streberaktigt sätt inte har skytt några medel för att nå sitt mål.